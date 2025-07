Zwölf Jahre jünger: Er soll Jessica Albas neuer Freund sein

Ist Jessica Alba (44) etwa neu verliebt? Zumindest wurde die Schauspielerin vergangenes Wochenende zusammen mit einem jungen Mann gesehen. Laut TMZ soll es sich dabei um den 32-jährigen Danny Ramirez handeln. Er wurde zusammen mit Jessica gesehen, als sie gemeinsam nach Cancún flogen und am Sonntag wieder in Los Angeles ankamen. Schon vor rund zwei Monaten erwischten Fotografen die US-Amerikanerin zusammen mit einem Unbekannten, den sie sogar küsste. Ob es sich dabei auch um Danny handelte, ist nicht klar. Auch ist die angebliche Beziehung bisher noch nicht bestätigt.

Einen großen gemeinsamen Nenner haben Danny und Jessica aber schon mal. Er ist nämlich genau wie sie Schauspieler. Zu sehen war er bereits in Top Gun: Maverick, "The Last of Us" und zuletzt in Captain America: Brave New World. Sollte er Jessicas Herz erobert haben, wäre das ihre erste Beziehung seit dem Ehe-Aus mit Cash Warren (46). Die beiden gaben ihre Trennung Ende 2024 bekannt. Nur wenige Monate später wurde die Scheidung eingereicht. Allerdings scheint es auch genügend Konkurrenz zu geben, denn wie eine Quelle gegenüber OK! verriet, kann die 43-Jährige sich vor Dating-Angeboten kaum retten: "Die Männer stehen Schlange, seit sie wieder verfügbar ist."

Und genau das kostet Jessica aktuell wohl auch aus. Nach der Trennung kursierten im März zunächst Gerüchte, sie bandle mit dem Comedian Alex Edelman an. Die beiden schienen sich auf Paparazzi-Fotos, die der Plattform Deux Moi vorlagen, auf einer Oscar-Party näherzukommen. Es handelte sich aber offenbar lediglich um einen kleinen Flirt. Im Mai erwischten Augenzeugen die "Fantastic Four"-Darstellerin dann mit einem Mann im Regent’s Park in London. "Sie schienen sich sehr nahe zu sein. Sie hielten Händchen, umarmten sich und saßen in einem gemieteten Liegestuhl, wo sie sich küssten", plauderte ein Beobachter gegenüber The Sun aus. Mit wem Jessica da unterwegs war, blieb aber bis heute ihr Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jessica Alba, Oscar-Party im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Ramirez bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London, Mai 20255

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im September 2023

Anzeige