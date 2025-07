Paco Herb wehrt sich online gegen die Fremdgehvorwürfe

Paco Herb sieht sich aktuell mit schweren Fremdgehvorwürfen konfrontiert. Die Trash-TV-Bekanntheiten Karina Bauer und Isabelle Denise behaupteten in einem Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast, dass Paco sie via Snapchat kontaktierte und seine Nachrichten sehr flirtend gewesen sein sollen – und das, obwohl der Realitystar schon lange in einer festen Beziehung ist. Das Podcast-Interview mit den Behauptungen wurde mittlerweile auf Social Media gelöscht.

Paco, der seine Beziehung bisher aus der Öffentlichkeit heraushält, lässt diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen. In einer Stellungnahme in seiner Instagram-Story macht er klar: "Ich habe kein Snapchat. Wenn ihr den Eindruck habt oder wenn euch jemand erzählen will, dass ich hinter solchen Accounts stecke, meldet das bitte sofort. Antwortet nicht und lasst euch nicht auf solche Gespräche ein." Und auch an Karina und Denise richtet der ehemalige The 50-Sieger ernste Worte. "Ich freue mich auf ein weiteres Statement von euch beiden! Ich freue mich auf eure Beweisstücke! [...] Besonders freue ich mich darüber, dass sich mir ein juristischer Weg eröffnet hat", beginnt er und führt mahnend fort: "Ich werde ganz bestimmt nicht für das bluten, was ihr verbockt habt. Nur weil ihr verarscht wurdet, gibt euch das noch lange nicht das Recht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Unüberlegte Aussagen sollten Konsequenzen haben. Eine verspätete Entschuldigung könnt ihr euch sparen."

Seit November 2023 gilt Paco als vergeben. Der frühere Kandidat verkündete nämlich beim großen Are You The One – Reality Stars in Love-Wiedersehen, außerhalb der Show eine Partnerin gefunden zu haben. Bei der Dame an seiner Seite soll es sich um YouTube-Bekanntheit Isabel Kraus handeln. Die Fans waren sich von vornherein sicher, da die Influencerin wohl seinen Geburtstag mit ihm feierte und später unter anderem Bilder von ihm auf Social Media landeten, in einer Umgebung, die ihrer Wohnung entsprechen soll. Offiziell bestätigt haben Paco und Bella die Beziehung aber bisher nicht.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Reality-TV-Bekanntheit

