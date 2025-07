So meistert GZSZ-Star Maria Wedig Leben als Zweifachmama

Maria Wedig (41) erlebt derzeit sowohl beruflich als auch privat eine intensive Zeit. Während ihre Figur Nina bei GZSZ nach dem Tod von Pedro versucht, ihr Leben neu zu ordnen, jongliert die Schauspielerin zu Hause das Leben als Mama von zwei Kindern. Der Familienalltag mit ihrem Kleinen sei zwar herausfordernd, zugleich aber auch ein großes Glück, wie Maria im RTL-Interview verrät: "Man wächst mit seinen Aufgaben. Die Tage sind voll und die Nächte noch unruhig, aber ich liebe es."

Die frischgebackene Zweifachmutter bringt all ihre Energie auf, um die Balance zwischen ihrem Job und dem Familienleben zu meistern. Besonders ihr kleiner Sohn, den sie zusammen mit Ehemann Sven großzieht, hält sie momentan auf Trab. Trotz der mühevollen Nächte genießt Maria die Momente mit ihren Kindern in vollen Zügen. "Wir könnten nicht glücklicher sein und ich versuche, die Zeit mit meinen Kindern wie ein Schwamm aufzusaugen. Es ist einfach ein Geschenk, diese zwei Wunder in meinem Leben zu haben", schwärmt sie.

Privat ist Maria mit ihrem Mann Sven glücklich, mit dem sie nach einer langen und schwierigen Phase des Wartens ihren Traum von einem zweiten Kind verwirklichen konnte. Nach ihrer älteren Tochter kam im Sommer 2023 ihr Sohn zur Welt, der die kleine Familie komplettierte. Maria, die immer wieder betont, dass das Muttersein eine große Bereicherung für sie ist, zeigt damit, wie sehr sie auch privat für ihr Familienglück kämpft und wie sehr ihr Herz für ihre Lieben schlägt.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / mariawedig GZSZ-Darstellerin Maria Wedig mit ihrem Mann