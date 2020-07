Große Trauer um John Saxon! Der gebürtige New Yorker wurde bereits im Alter von 16 Jahren von einem Agenten entdeckt und startete so in seine Schauspielkarriere. Seitdem hat er in über 80 Filmen mitgespielt. Zu seinen wohl bekanntesten Rollen zählen die im Horrorklassiker "A Nightmare on Elm Street" und "Enter the Dragon". Für sein Mitwirken im Film "This Happy Feeling" wurde er sogar mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Jetzt erreicht Johns Fans jedoch eine traurige Nachricht: Der Filmstar ist im Alter von 83 Jahren gestorben!

Wie Johns Frau Gloria Martel The Hollywood Reporter mitteilte, ist der "Sinola"-Darsteller am Samstag in Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Grund dafür soll eine Lungenentzündung gewesen sein. Näheres ist dazu bislang allerdings noch nicht bekannt. Auch, ob der Amerikaner bereits an einer Vorerkrankung litt, ist unklar.

John hinterlässt neben seiner Frau auch zwei Söhne, Antonio und Lance aus seinen vorherigen Ehen, sowie seinen Enkel Mitchell, seinen Urenkel John und seine Schwester Dolores. Er war insgesamt dreimal verheiratet.

Anzeige

ActionPress John Saxon, Schauspieler

Anzeige

ActionPress John Saxon im August 2008 in Kalfornien

Anzeige

ActionPress John Saxon im Film "A Nightmare on Elm Street"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de