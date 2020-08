Süße Neuigkeiten von Kenny Barnes! Der Reality-TV-Star wurde Anfang des Jahres durch seine Teilnahme bei der Netflix-Datingshow "Liebe macht blind" bekannt. Dort lernte er Kelly Chase kennen und lieben. Doch bevor das Paar zum Altar treten konnte, scheiterte seine Beziehung. Danach fand Kenny in Alexandra Garrison eine neue Liebe. Und jetzt wagen die Turteltauben tatsächlich den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt!

Das Liebesupdate gab Kenny vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt. "Alexandra und ich freuen uns, unsere Verlobung zu verkünden! Wir bedanken uns bei all unseren Freunden, Familien und Bekannten für ihre Liebe und ihre Unterstützung." Sie seien froh über jeden Menschen in ihrem Leben und freuen sich, mit ihnen zusammen ihre Hochzeit zu zelebrieren. Kenny offenbarte zum ersten Mal im März, dass er in einer neuen Beziehung ist. Wann genau die Verlobten zusammenkamen, behalten sie allerdings für sich.

Und was sagt Kennys Ex Kelly zu seinem Glück? Die ist begeistert! "Oh mein Gott, yeah! Das ist so wundervoll! Ich freue mich so für euch", schreibt sie nach den News in ihrer Story. Ihr einstiger Partner verdiene nur das Beste und sie hoffe, dass sie seine Auserwählte schon bald kennenlernen könne.

Anzeige

Instagram / kennybarnes11 Kenny Barnes, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kennybarnes11 Alexandra Garrison und Kenny Barnes

Anzeige

Instagram / kennybarnes11 Alexandra Garrison und Kenny Barnes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de