Charisma Carpenter kehrt nicht für "Buffy"-Reboot zurück

Charisma Carpenter (55), die in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen als Cordelia Chase bekannt wurde, hat nun die Gerüchte um ihre Beteiligung am kommenden Reboot der Serie dementiert. In einem auf TikTok geteilten Video erklärte die 55-Jährige unmissverständlich: "Ich bin nicht in dem Reboot. Ich bin nicht in der Pilotfolge." Laut Just Jared habe sie keinerlei Gespräche mit den Verantwortlichen über eine mögliche Rückkehr ihrer Figur geführt. Über den aktuellen Stand des Projekts wisse sie zudem nicht viel: "Ich habe keine Ahnung, ob die Show schon für eine ganze Staffel angenommen wurde. Ich gehe mal davon aus."

Einige Fans spekulierten laut US Weekly, ob der Titel ihres Podcasts "The B-tch is Back" ein versteckter Hinweis auf eine Rückkehr sei. Auch das stellte die Schauspielerin klar: "Das war nicht als eine Art entschlüsselbare Botschaft gedacht." In einem weiteren TikTok-Video verriet sie mit einem Schmunzeln, dass sie im Falle einer Rolle im Reboot ohnehin nichts verraten dürfte, da sie vermutlich einer strikten Geheimhaltungspflicht unterliegen würde. Während Charisma Carpenter auf eine Rückkehr ins Buffy-Universum verzichtet, hat sich ihre einstige Kollegin Sarah Michelle Gellar (48) laut Daily Mail bereits an der Seite der neuen Jägerin Ryan Kiera Armstrong gezeigt.

In der Originalserie erlebte Charisma Carpenter als Cordelia Chase eine denkwürdige Entwicklung von der High-School-Zicke zur vielschichtigen Figur. Nach ihrer Zeit bei "Buffy" wechselte sie dann ins Spin-off "Angel – Jäger der Finsternis". Schon in der Vergangenheit hatte die Schauspielerin ihre Hoffnung auf eine Rückkehr geäußert, doch die Serie und ihre Rolle haben sich im Verlauf der Geschichte stetig weiterentwickelt. Für viele Fans bleibt sie dennoch unvergessen, was sich auch in der Vorfreude auf das Reboot und in den zahlreichen Wünschen nach bekannten Charakteren zeigt.

Charisma Carpenter im Juli 2013 in Beverly Hills

ActionPress/Collection Christophel Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter und Nicholas Brendon

Charisma Carpenter im April 2018 in Beverly Hills