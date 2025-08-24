Meghan Trainor reagiert selbstbewusst auf Kritik zur Abnahme

Meghan Trainor (31) hat auf TikTok mit einem Video zur Nicki-Minaj-Challenge für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin, bekannt für Hits wie "All About That Bass", zeigte sich dabei in einem sportlichen Look und balancierte auf den Zehenspitzen – anstelle der für die Challenge üblichen High Heels. Doch anstatt nur die Challenge zu feiern, richteten viele Nutzer ihre Aufmerksamkeit auf ihren sichtbaren Gewichtsverlust. Kommentare wie "Ich habe sie nicht einmal erkannt" häuften sich unter dem Video, das am 21. August hochgeladen wurde. Dabei ließ sich die Musikerin von der Kritik nicht beeindrucken.

Am nächsten Tag reagierte Meghan mit einem weiteren frechen Social-Media-Clip. Darin synchronisierte sie die Worte von Rapperin Megan Thee Stallion (30): "Ich weiß nicht, ob diese Bitches mich mögen, aber ich bin verdammt hübsch." Mit dieser selbstbewussten Aussage setzte sie ein klares Statement gegen die Kommentare. Meghan sprach bereits zuvor offen über ihre Gewichtsabnahme und erklärte in ihrem "Workin' On It"-Podcast, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes unter ärztlicher Betreuung die Unterstützung von Medikamenten wie Mounjaro in Anspruch nahm. Sie betonte jedoch, dass sie diese Maßnahmen mit gesunder Ernährung, regelmäßigen Workouts und professionellem Rat kombinierte.

Die Sängerin befindet sich nach eigenen Aussagen auf einer Reise, um die beste und stärkste Version ihrer selbst zu werden – für sich und ihre Familie. Seit 2018 ist sie mit Schauspieler Daryl Sabara (33) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Die Abnehmreise startete Meghan gemeinsam mit ihrem Mann. In ihrem Podcast berichtete sie, dass die Unterstützung durch die Familie und das Festhalten an einem gesunden Lebensstil für beide eine große Rolle spielt.

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, August 2025

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo