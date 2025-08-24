Ein Jahr nach Liebes-Aus: Loreen Schenke ist wieder vergeben

Loreen Schenke strahlt wieder vor Glück! Die Temptation Island-Bekanntheit zeigt nun auf Instagram erstmals ihren neuen Partner. Dort teilt sie romantische Fotos, die sie in den Armen des DJs Djengo zeigen. Auf einem Festival tauschen die beiden liebevolle Blicke aus und küssen sich im Sonnenuntergang. Zu den Schnappschüssen schreibt der Realitystar: "Ich habe mein Zuhause gefunden." Über ihr Liebesglück freuen sich auch ihre TV-Kolleginnen. Walentina Doronina (25) kommentiert Herzaugen-Emojis, während Nasrin begeistert schreibt: "Jawoll! Liebe ich!"

Über den neuen Mann an der Seite der Trash-TV-Dame ist bislang nicht allzu viel bekannt. Laut seinem Netzprofil ist er Produzent und DJ, der sowohl in Mallorca als auch in Berlin auflegt. Loreen und der Musikfreund scheinen allerdings nicht erst seit gestern zusammen zu sein. Bereits im Juli teilte die Influencerin Eindrücke von dem Boom Festival, bei dem sie offensichtlich in Begleitung ihres Freundes war, wie ihr neuester Post beweist.

Für Loreen startet damit ein neues Kapitel ihres Lebens. Ihre Trennung von Adam Bloch vor rund einem Jahr sorgte damals für Schlagzeilen, da die beiden durch ihre Verlobung bei "Temptation Island" ein bekanntes Paar in der Reality-TV-Welt wurden. Trotz gemeinsamer Hochzeitspläne fanden sie am Ende nicht mehr zueinander. "Wie einige von euch schon oft vermutet haben. Ja, Adam und ich haben uns getrennt", offenbarte die Beauty im August des vergangenen Jahres im Netz. Damals erklärte Loreen, dass sie versucht hätten, ihre Beziehung zu retten, sie aber schlussendlich zu der Entscheidung gekommen seien, sich zu trennen.

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und ihr neuer Partner, August 2025

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Mai 2022

