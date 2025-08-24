Ganz privat: Anna Maria Mühe hat ihren Lucas geheiratet

Anna Maria Mühe (40) hat sich getraut. Die Schauspielerin hat ihren Partner Lucas Gregorowicz (48) geheiratet. Wie Fotos auf Instagram zeigen, fand die Trauung im engsten Kreis in der Toskana statt. Die Braut trug an ihrem großen Tag ein maßgeschneidertes Hochzeitskleid einer Berliner Designerin. Ausgefallene Stickereien und Trompetenärmel gaben ihr einen ganz besonderen Look. Ihr Ehemann zeigte sich währenddessen in einem hellen Anzug und einer gepunkteten Krawatte. Zu den Eindrücken der Feier schreibt Anna Maria: "Das sind wir. Mann und Frau."

Die beiden Turteltauben machten ihre Beziehung erst Ende 2023 öffentlich. Seitdem teilen sie an besonderen Anlässen gemeinsame Fotos im Netz und haben auch schon gemeinsam Events besucht. Im Juli kam dann das Gerücht auf, dass die beiden eine Hochzeit in der Toskana planen. Wie Bild berichtete, sollen sie schon seit 2024 verlobt gewesen sein, ohne dass diese Neuigkeit bisher in die Schlagzeilen geraten war. Damals hieß es außerdem, dass die Trauung ohne Kinder stattfinden sollte. Stattdessen sollte eine lockere und sommerliche Atmosphäre im Vordergrund stehen.

Besonders interessant ist das Kinderverbot bei Lucas und Anna Marias Hochzeit, da die 40-Jährige selbst eine 13-jährige Tochter aus ihrer Beziehung mit Timon Modersohn hat. Doch auch über ihren Nachwuchs spricht die Blondine nur höchst selten in der Öffentlichkeit. Im Gala-Interview verriet sie Anfang des Jahres allerdings, wie sich ihr Zusammenleben mit ihrem Kind in den vergangenen Jahren verändert hat. "Es ist einfach reifer geworden. Es wird nicht mehr so merkwürdig laut und hysterisch. Dadurch kann man Sachen anders ausdiskutieren", verriet sie dem Magazin.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz, Januar 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Anna Maria Mühe, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz, Januar 2024