Hochzeit ohne Mikes Tochter: Jetzt äußert sich Leyla Heiter

Die emotionale Anspannung vor der großen Hochzeit ist bei Mike (33) und Leyla Heiter (29) spürbar. Momentan ist das Netz in Aufruhr, weil die Tochter des Realitystars nicht bei der Trauung dabei sein wird. Leyla, die in wenigen Tagen in Italien vor den Traualtar treten will, verteidigt sich nun gegen Vorwürfe und negative Kommentare. "Ich habe mich nie eingemischt, aber ständig werde ich mit reingezogen und bin angeblich die Böse, die alles verbietet, obwohl das nie der Fall war", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Für Leyla ist das Thema besonders emotional, weshalb sie auf Anfeindungen in ihren Privatnachrichten empfindlich reagiert. "Ich bin auch nur ein Mensch, der sich freut, nächste Woche zu heiraten! Und ich habe die Schnauze voll davon, dass es Leute gibt, die extra seit einer Woche sticheln, nur um jetzt die Aufmerksamkeit zu bekommen", schreibt sie in ihrem Beitrag. Obendrein wolle sie Mike in Schutz nehmen: "Mir tut es als Ehefrau im Herzen weh, zu sehen, was über Mike geschrieben wird und wie von ihm gedacht wird. Weil ich weiß, wie sehr er leidet und liebt! Also hört auf, Hass zu streuen."

Die ganze Diskussion um Aylens Fehlen bei der Hochzeit in Italien hatte Elena Miras (33), die Mutter des Kindes, ins Rollen gebracht. In einer Fragerunde erkundigte sich ein Fan bei ihr, ob sie zu der Sause anreisen würden. "Solche Fragen haben hier keinen Platz – also bitte verschwendet eure Energie nicht damit", schrieb sie daraufhin zurück. Kurz darauf stellte Mike auf seinem Profil klar: "Meine Tochter wird nicht bei meiner Hochzeit sein." Die Gründe dafür seien seine fehlende Beziehung zu der Siebenjährigen und die Liveübertragung der Feier.

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

IMAGO / Eventpress Mike und Leyla Heiter, Januar 2025

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024