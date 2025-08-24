Catherine Zeta-Jones verteidigt Besitz von vier Immobilien

Catherine Zeta-Jones (55) und Michael Douglas (80) gehören zur absoluten Elite in Hollywood. Dank ihres Erfolgs ist das Ehepaar im Besitz von vier Immobilien in Kanada, Spanien und den USA. Im Gespräch mit The Sunday Times machte die Schauspielerin nun deutlich, dass sie sich nicht für ihren angenehmen Lebensstil schämt. "Ich weiß, es klingt sehr nach Jet-Set, und ich liebe es, mich mit schönen Dingen zu umgeben, aber es ist nicht übertrieben, es ist sehr angenehm", erklärte sie. Obendrein seien sie so in der Lage, ihre Oscars an verschiedenen Orten aufzubewahren, sodass sie nicht verwechselt werden. "Meiner ist im Landhaus in New York, während Michaels im Apartment in New York ist", scherzte die Brünette.

Für Michael gehört die Villa auf Mallorca zu seinen Lieblingsorten. 1990 kaufte er die Immobilie mit seiner Ex-Frau Diandra Luker. Nach langem Hin und Her gehört sie seit einigen Jahren nun endlich dem Hollywoodstar und Catherine. Im Interview mit Ultima Hora freute er sich 2021: "Ich bin mir sicher, dass diese Insel noch über Generationen hinweg meinen Nachfahren gehören wird. Dieses Haus gehört meiner Familie und das wird auch so bleiben." Die auch bei deutschen Urlaubern beliebte Insel beschrieb er als "magisch".

Im November des vergangenen Jahres feierten Catherine und Michael ihren 24. Hochzeitstag. Um das zu zelebrieren, teilte die Wednesday-Bekanntheit niedliche Hochzeitsfotos auf Instagram, zu denen sie schrieb: "Vor 24 Jahren habe ich 'Ja' gesagt. Alles Gute zum Jubiläum, lieber Michael. Unsere Liebe ist wie ein Hole-in-One. Man muss es sehen, um es zu glauben. Ich liebe dich." Kritik von außen sieht das Paar seit jeher gelassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag