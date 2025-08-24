Diesen australischen Snack liebt Prinzessin Ingrid Alexandra

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) genießt ihr Studentenleben in Australien in vollen Zügen – und entdeckt dabei auch die kulinarischen Highlights des Landes. Die Royal ist derzeit an der Universität von Sydney eingeschrieben und wurde kürzlich auf dem Campusgelände gesichtet, wie sie zwei Packungen des beliebten australischen Snacks Tim Tams bei sich trug – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Die süße Lieferung in den Sorten Double Coat und Chewy Caramel stammte von einer einheimischen Freundin, die der Prinzessin offenbar hilft, sich in ihrer neuen Umgebung einzuleben.

Die 21-Jährige scheint sich nach ihrem Start im Juli bereits gut in Sydney eingelebt zu haben. Ihren modischen Sinn präsentierte sie mit einer blauen Strickjacke, einer weißen Hose und einem gestreiften Haarband aus dem Hause Djerf Avenue. Dabei zeigte sich Ingrid von ihrer natürlichen Seite, komplett ohne Make-up, aber mit klassischen Silberohrringen und auffälligen Ringen. Trotz ihres schicken Auftretens hatte die junge Royal vor Kurzem noch mit den hiesigen Verkehrsregeln zu kämpfen: Beim Einstieg in einen Uber griff sie fälschlicherweise zur Fahrertür, was sie sichtbar amüsierte.

Bevor Ingrid ihr Studium in Sydney aufnahm, hatte sie im vergangenen Jahr am militärischen Training im Engineer Battalion in Norwegen teilgenommen. Ihre Entscheidung, für mehrere Jahre ans andere Ende der Welt zu ziehen, markiert einen bedeutenden Schritt in ihrem Leben. Die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52), die eines Tages die norwegische Krone tragen wird, zeigt damit ihre Eigenständigkeit und ihren Wunsch, internationale Erfahrungen zu sammeln. Internationale Beziehungen und politische Ökonomie stehen nun im Mittelpunkt ihres akademischen Interesses.

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Juni 2025

Getty Images Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon