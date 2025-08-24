Ehevertrag oder nicht: Ed Westwick verblüfft Diana zur Löwen

Bei einem exklusiven Event in den idyllischen Alpen kam es zu einem überraschenden Austausch zwischen dem Schauspieler Ed Westwick (38) und der Influencerin Diana zur Löwen. In einem Instagram-Video, das die Unternehmerin mit ihren Followern teilte, stellte sie dem Gossip Girl-Star Fragen rund um das Thema Finanzen. Dabei rückte vor allem eine Frage in den Fokus: "Lieber mit oder ohne Ehevertrag heiraten?" Eds Antwort war klar und deutlich: "Na ja, wenn es Liebe ist, ist es Liebe. Da braucht man keinen."

Diana, die sich als Finanzexpertin einen Namen gemacht hat, zeigte sich von dieser Ansicht sichtlich überrascht. "Das ist eine interessante Meinung. Ich würde nur mit Ehevertrag heiraten", entgegnete sie und ließ keinen Zweifel an ihrer eigenen Haltung. Während des Gesprächs waren Ed und Diana mehrfach unterschiedlicher Meinungen. Als Diana den Schauspieler nach Aktien und ETFs fragte, scherzte er: "Gar nichts. Lieber das Geld in Gold investieren und sich aus dem Staub machen!"

Ob Ed vor seiner Hochzeit einen Ehevertrag geschlossen hat, ist nicht bekannt. Der Brite heiratete im August 2024 die Schauspielerin Amy Jackson (33). Die Zeremonie fand in der Stadt Lustra in Italien statt. Vor wenigen Tagen waren die Turteltauben mit ihrem gemeinsamen Sohn Oscar sowie Amys Erstgeborenem Andreas wieder in Italien, um ihren Hochzeitstag zu feiern. Auf Social Media teilte das Model Urlaubsfotos von dieser besonderen Reise. Sie zeigten die kleine Familie in schicker Abendgarderobe in ihrer Ferienvilla auf Capri.

Instagram / dianazurloewen Ed Westwick und Diana zur Löwen, August 2025

Getty Images Ed Westwick, Schauspieler

Instagram / iamamyjackson Ed Westwick und Amy Jackson mit ihren Söhnen

