Das denkt Gavin Casalegno über die Fan-Kritik an Jeremiah

Gavin Casalegno (25) verkörpert in der beliebten Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" die Rolle des Jeremiah Fischer. In der aktuellen dritten und letzten Staffel kommt er allerdings nicht gut weg: Zuschauer kritisieren seinen Charakter insbesondere für seine Art und Weise gegenüber Hauptcharakter Belly, gespielt von Lola Tung (22). In einem Interview mit der New York Times spricht der Schauspieler nun offen über den Gegenwind, den seine Figur erhält. "Ja, viele mögen ihn nicht", erklärt er und fügt hinzu: "Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass das eine fiktive Geschichte ist – und dass das nicht ich bin."

Der 25-Jährige gibt zu, soziale Medien – insbesondere Instagram – weitgehend zu meiden. Von dem Hass gegenüber Jeremiah bekomme er deshalb kaum etwas mit. Ab und zu schicke ihm seine Schwester allerdings lustige Memes. "Die sind wirklich lustig", erzählt er. Dennoch betont Gavin, dass es herausfordernd sein kann, so viele negative Kommentare zu sehen. "Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der die emotionale Negativität in dem Ausmaß tragen kann, wie es bei solchen Sachen passiert", betont der Vampire Diaries-Darsteller.

Trotz der Herausforderungen ist Gavin sichtlich stolz auf seine Arbeit an der Serie. Für ihn sei es fast schon ein "Traumjob" und eine tolle Erfahrung gewesen. "Ich kannte Jenny Hans Bücher schon vorher und dachte, das wäre ein super Projekt für mich. Und ich lag richtig", schwärmt er und ergänzt: "Diese Geschichte ist so schön, weil sie die Menschen wirklich an die Liebe erinnert. Sie bringt sie zurück in ihre Kindheit, ihre Sommer und ihre erste Liebe – das ist total nachvollziehbar."

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

Getty Images Gavin Casalegno, November 2024

Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung & Chris Briney mit Jenny Han

