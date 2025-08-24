Serkan Yavuz hat sich Samiras Namen tätowieren lassen

Serkan Yavuz (32) hält an seiner großen Liebe fest. Eigentlich sind der Realitystar und seine Ehefrau Samira Yavuz (31) aktuell getrennt, doch das hat ihn nicht davon abgehalten, ihr nun einen besonderen Liebesbeweis zu widmen. Auf seinem Nacken thront ein Tattoo in chinesischen Schriftzeichen. Wie der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat nun in seiner Instagram-Story erklärt, haben diese eine besondere Bedeutung: Die Zeichen stehen für "Sa Mi Ra" – den Namen seiner ehemaligen Partnerin.

Das neue Tattoo befindet sich oberhalb eines noch viel größeren Kunstwerks auf Serkans Rücken. Das Motiv hatte er seinen Fans schon vor einiger Zeit präsentiert, wobei vielen Beobachtern auffiel, dass die Kriegerin mit Samuraischwert große Ähnlichkeit mit Samira hatte. Nun bestätigt der TV-Casanova endlich, dass dies kein Zufall ist. "Es soll sie darstellen. Sie ist es nicht direkt, aber ich habe mir eine Darstellung ausgesucht, die ihr sehr ähnlich sieht, und die Haare angepasst, sodass es noch ähnlicher wirkt", berichtet der Familienvater stolz.

Mit dem riesigen Rückentattoo und dem Schriftzeichen scheint Serkan seine Verbundenheit zu seiner Ex-Partnerin ausdrücken zu wollen. Ihre Beziehung zerbrach im Februar 2025, nachdem Samira von Seitensprüngen ihres Mannes erfahren hatte. Inzwischen hat sich das Verhältnis der Eltern von Nova und Valea allerdings wieder gebessert. In wenigen Tagen startet die ganze Familie in einen gemeinsamen Urlaub, von dem sich Serkan Zweisamkeit mit Samira erhofft. "Ich freue mich vor allem darauf, mit ihr Zeit zu verbringen, wenn wir im Urlaub sind, alles schön ist und man sich ein bisschen fallen lassen kann", verriet er in seinem Podcast "unREAL".

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz' Nackentattoo

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz' Rückentattoo