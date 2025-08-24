Nach Scheidung: Chiara Ferragni macht neue Liebe offiziell

Chiara Ferragni (38) schwebt erneut auf Wolke sieben. Kurz nach ihrer Scheidung von Fedez (35) macht sie nun ihre neue Liebe offiziell! Auf Instagram veröffentlicht die erfolgreiche Unternehmerin ein romantisches Pärchenfoto mit Giovanni Tronchetti Provera. Auf dem Bild umarmt sich das Paar innig vor einem traumhaften Sonnenuntergang am Meer. Die Influencerin trägt dabei einen gemusterten Rock und ein cremefarbenes Bikinioberteil, während ihr Liebster ein rot-weiß gestreiftes Hemd zum Besten gibt. Den niedlichen Schnappschuss kommentiert Chiara mit einem einfachen Sternchen-Emoji.

Die beiden sollen sich Gerüchten zufolge auf dem Pausenhof einer exklusiven Mailänder Schule kennengelernt haben, auf welche sowohl Chiaras als auch Giovannis Kinder gehen. In der italienischen High Society ist Giovanni kein Unbekannter: Wie 20 Minuten berichtet, ist er der Sohn von Marco Tronchetti Provera, dem CEO des Reifenherstellers Pirelli. Besonders interessant: Auch Michelle Hunziker (48) hat sich kürzlich einen Mann aus der Familie geangelt. Ihr Freund Nino Tronchetti Provera ist der Cousin von Giovannis Vater.

Vor Giovanni war der Rapper Fedez der Mann an Chiaras Seite. Inzwischen ist aber auch der "Disco Paradise"-Interpret wieder neu vergeben. Der Musiker machte kürzlich seine Beziehung mit Giulia Honegger öffentlich. Die beiden teilten mehrere verliebte Fotos im Netz. Auf einem Bild lehnte die Designerin ihren Kopf auf die Schulter ihres Freundes und formte mit ihren Händen ein Herz. Obendrein genossen sie schon einen gemeinsamen Urlaub auf Sardinien.

Instagram / chiaraferragni Giovanni Tronchetti Provera und Chiara Ferragni, August 2025

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / fedez Fedez und Giulia Honegger, Juli 2025

