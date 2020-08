Rita Ora (29) hat es schon wieder getan! In den letzten Wochen sah man die Sängerin häufiger halb nackt als angezogen. Offenbar genießt die Blondine momentan ihren Urlaub auf der griechischen Insel Korfu in vollsten Zügen und verbringt viel Zeit am und im Meer. Dabei heizt sie ihren Fans ordentlich ein: Ob mit einem tief ausgeschnittenen Kleid oder komplett oben ohne. Jetzt posiert Rita erneut ziemlich sexy – im knappen Tiger-Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Britin gleich vier Fotos gepostet, die sie auf einer Jacht zeigen. Ihr Gesichtsausdruck variiert dabei zwischen herzhaftem Lachen und lasziven Blicken. Zur Fotostrecke schreibt die The Masked Singer-Jurorin: "Kleine Zusammenfassung meines gestrigen Tages." Der knappe Zweiteiler verdeckt ihren Körper nur minimal, sodass die maritime Kulisse deutlich in den Hintergrund rückt. Den Fans der "I Will Never Let You Down"-Sängerin scheint es bei diesem Anblick die Sprache zu verschlagen: Viele kommentieren die Bilder nur mit zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis.

Auch Schauspielerin Vanessa Hudgens (31) scheinen die knackige Bikini-Schnappschüsse zu gefallen. Sie kommentiert ihn mit "Heeeeeiß". Die Brünette kennt sich mit solchen Fotos ja bestens aus: Erst vor Kurzem präsentierte sie sich ebenfalls sehr sexy – nur im Bikini und mit Cowboy-Hut.

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora auf einem Boot in Griechenland, August 2020

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

