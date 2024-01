Rita Ora vermutete bei "The Masked Singer" einen toten Boxer

Da hat Rita Ora (33) wohl nicht aufgepasst. Die Britin ist längst nicht mehr nur Sängerin, sondern hat sich auch ein Standbein als Schauspielerin und Moderatorin aufgebaut. Außerdem saß sie bereits in einigen Jurys wie etwa bei The Voice UK und Australien sowie The X-Factor. Seit 2020 gehört sie auch zum Rate-Team der britischen Version von The Masked Singer. In einer Folge tippte Rita aber ziemlich daneben.

Wie Joel Dommett, der Moderator der Show, jetzt bei "The Chris Moyles Show on Radio X" ausplauderte, hatte die "Let You Love Me"-Interpretin einst einen ziemlich skurrilen Tipp abgegeben. Sie dachte angeblich ernsthaft, dass sich unter einem der Kostüme Muhammad Ali (✝74) versteckte – der Profiboxer ist allerdings seit 2016 tot. "Ich liebe sie so sehr. Ich glaube, es musste aus verschiedenen Gründen aus der Serie herausgeschnitten werden", erinnert sich Joel.

Im vergangenen Jahr hatte Rita auch einen Auftritt in einer deutschen Castingshow. Sie war als Gastjurorin bei The Voice of Germany zu sehen. Vor allem Ronan Keatings (46) Kandidaten Susan Albers (40) und Egon Herrnleben hatten es ihr angetan. "Sie sind beide fantastisch. Es war so beeindruckend", schwärmte die Musikerin damals.

Muhammad Ali, Boxer

Rita Ora während der Vogue World Show 2023

Rita Ora bei den Fashion Awards in London, Dezember 2023

