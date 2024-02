Taylors Konzert: Rita Ora teilt süße Fotos mit Travis Kelce!

Sie haben augenscheinlich eine gute Zeit. Taylor Swift (34) setzt ihre "Eras"-Tour aktuell in Australien fort. Aufgrund eines Blitzeinschlages musste das Konzert der "Karma"-Interpretin allerdings erst mal verschoben werden – und die über 80.000 Fans mussten sich gedulden. Das galt auch für ihren prominenten Besuch. Denn neben ihrem Partner Travis Kelce (34) reisten auch Katy Perry (39) und Rita Ora (33) extra an, um sie zu unterstützen. Von diesem spaßigen Abend teilt Rita nun einige Schnappschüsse!

Auf Instagram gibt Rita ihrer Community einen kleinen Einblick in den Konzertabend. So besuchten sie und ihr Mann Taika Waititi (48) die "Shake It Off"-Interpretin sogar Backstage und posierten strahlend mit der Frau des Abends. "Danke, dass wir dabei sein durften", bedankte sich die 33-Jährige. Auch mit Taylors Auserwähltem Travis teilt die Musikerin ein süßes Foto. Darauf wird deutlich, dass vor allem der Tight End der Kansas City Chiefs eine gute Zeit zu haben schien. Unter den Aufnahmen befindet sich zudem ein niedliches Schmusefoto mit Katy.

Rita und Katy machten aber nicht nur ihr eigenes Ding im VIP-Bereich auf dem Konzert ihrer Freundin. Sie nahmen sich auch Zeit und tauschten mit einigen Fans Freundschaftsarmbänder aus. Außerdem unterhielten sich die beiden Sängerinnen angeregt mit vielen Zuschauern, wie ein Video auf X zeigte.

Instagram / ritaora Taika Waititi, Taylor Swift und Rita Ora im Februar 2024

Instagram / ritaora Travis Kelce und Rita Ora im Februar 2024 auf Taylor Swifts Konzert

Instagram / ritaora Rita Ora und Katy Perry auf Taylor Swifts Konzert, 2024

