Süße Überraschung: Das schenkt Rita Ora ihrer Mutter zum 60.

Rita Ora (33) ehrt eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben! Die Musikerin durfte in ihrer Karriere schon so einige Erfolge feiern – ihre Songs werden auf der ganzen Welt rauf und runter gespielt und belegen regelmäßig die oberen Plätze der Charts. Stets an ihrer Seite: Ihre Familie. Vor allem zu ihrer Mutter Vera Sahatçiu hat die "For You"-Interpretin eine sehr enge Beziehung. Zum 60. Geburtstag überrascht Rita Vera nun mit rührenden Worten und etwas ganz Besonderem...

"Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Wir haben alles zusammen durchgestanden, du warst immer eine so schöne Inspiration in meinem Leben und in meiner Musik", gratuliert die 33-Jährige auf Instagram. Dazu teilt sie einen Zusammenschnitt von Videos aus ihrer Kindheit – und eine neue Version ihres Songs "Shape of Me"! Zu Veras 60. Geburtstag hat Rita den Hit mit US-Sänger Keith Urban (56) extra nochmal aufgenommen. "Er hat mir geholfen, das Lied noch einzigartiger zu machen. [...] Überraschung, Mama. Das hier ist für dich."

Ihren Eltern hat Rita so einiges zu verdanken. Wie sie in einem Interview mit Bild erklärte, habe sie durch sie gelernt, wie wichtig harte Arbeit und Durchhaltevermögen ist: "Diese Arbeitsmoral ist in mir verankert, weil ich immer gesehen habe, wie meine Eltern arbeiten." Das treibe sie auch heute noch an.

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Vera Sahatçiu und Rita Ora

Anzeige

Getty Images Eleanor Ora, Vera Sahatçiu und Rita Ora

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de