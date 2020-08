Vanessa Hudgens (31) präsentiert sich momentan so sexy wie nie zuvor. Die High School Musical-Darstellerin war sich noch nie zu schade, ihren Körper in Unterwäsche oder im Bikini zu zeigen. In den letzten Tagen stellt sie jedoch auffällig viele Schnappschüsse von ihrem Strandurlaub auf den karibischen Turks- und Caicosinseln ins Netz und zeigt allen, was sie zu bieten hat. Nun setzt sich Vanessa erneut leicht bekleidet in Szene – diesmal mit Cowboy-Hut und Leo-Bikini.

Auf einem aktuellen Instagram-Foto posiert die Brünette in tropischer Kulisse und fasst sich lasziv an ihr hoch geschnittenes Leo-Bikini-Höschen. Dabei hält sie eine farblich abgestimmte Kaffeetasse vor ihren sonnengebräunten Körper und schaut lässig zur Seite. Ein XXL-Hut und eine stylishe Sonnenbrille komplettieren ihren sexy Beach-Look. Dazu schreibt sie: "Nur ein Cowgirl und sein Kaffee."

Ihre Fans sind vor allem von ihrem Body begeistert. "Was für ein Körper" und "Du siehst super aus", heißt es von allen Seiten. Ob es sich bei dem Ausflug um einen Privaturlaub handelt, oder sie an einem neuen Projekt arbeitet, verrät sie nicht.

Getty Images Vanessa Hudgens bei einer Premiere am Broadway, Februar 2020

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin und Musikerin

Getty Images Vanessa Hudgens im Februar 2020

