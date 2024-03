Das hilft Rita Ora, mit ihren Panikattacken besser umzugehen

Rita Ora (33) spricht offen und ehrlich über ihre Probleme! Schon vor einigen Jahren hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass sie unter Panikattacken leidet. Seit ihrem 17. Lebensjahr ist die "I Will Never Let You Down"-Interpretin deshalb in Therapie. Mittlerweile kommt sie mit den tückischen Angstanfällen besser zurecht. Doch wie hat es Rita geschafft, ihre Panikattacken in den Griff zu bekommen?

"Ich habe jetzt wirklich gelernt zu erkennen, wann sie [die Panikattacken] kommen", erklärte sie im Podcast "Brave New World". Der Musikerin haben verschiedene Methoden wie Akupunktur geholfen, um ihre Symptome zu kontrollieren. "Am Bauch mache ich viel Akupunktur. Ich atme einfach und lege mich für etwa 20 Minuten hin", schildert Rita. Auch regelmäßige Meditationen und Eisbäder sollen ihr helfen, den Umgang mit ihren Panikattacken zu erleichtern.

Auch ihr Ehemann Taika Waititi (48) ist eine große Stütze für Rita. "Es war so einfach. Wir sind in einen Rhythmus gefallen, ohne Probleme. Ich kann mich glücklich schätzen, mit meinem besten Freund verheiratet zu sein", schwärmte die 33-Jährige in einem Interview mit Glamour Magazine.

