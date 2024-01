Rita Ora wollte Hochzeit mit Taika Waititi geheim halten

Sie hat gute Gründe für ihre Geheimhaltung. Rita Ora (33) und Taika Waititi (48) sind seit August 2022 verheiratet. Dass die Sängerin und der Schauspieler geheiratet haben, gaben die beiden erst rund ein Jahr später bekannt. Bei der Trauung in Los Angeles waren nur acht Gäste anwesend – das Brautpaar wollte alles so intim wie möglich gestalten. Warum ihre Hochzeit so spät publik gemacht wurde, verrät Rita jetzt.

"Ich stehe jetzt schon eine Weile in der Öffentlichkeit und ich habe immer alles, woran ich beteiligt bin, der Öffentlichkeit preisgegeben", schildert die Sängerin OK! Magazine. Daher sei es Rita wichtig gewesen, den wohl schönsten Moment ihres Lebens einzig und allein für sich zu haben: "Es war schön, etwas zu haben, das eine Weile geheim war." Die Trauung habe sich "entspannt" angefühlt, was bei der 33-Jährigen selten der Fall sei.

Seit sie Taikas Ehefrau ist, läuft bei Rita alles wie am Schnürchen. "Wenn man heiratet, wird man reifer, man wird eine Dame, man wird erwachsen, man wird eine Frau", schwärmte die "Let You Love Me"-Interpretin gegenüber Blag Magazine. Seitdem habe Rita "wirklich die Kontrolle" über ihr Leben.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora

Getty Images Rita Ora während der Vogue World Show 2023

