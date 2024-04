Ungewohnt bedeckt: Rita Ora rockt mega-elegant die Straßen

Rita Ora (33) ist eigentlich dafür bekannt, gern mal zu zeigen, was sie hat. Doch in den vergangenen Tagen lautete das Motto der Sängerin doch eher: "Weniger ist mehr". Und genau so zeigt sich die Sängerin nun auch am Mittwoch in Sydney. Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, präsentieren die 33-Jährige in einem super-eleganten Outfit bestehend aus einem schwarzen bodenlangen Mantel, einer schwarzen Anzughose und einem passenden schlichten Oberteil. Dazu kombiniert die Musikerin eine legere Handtasche. Eine schwarze Statement-Sonnenbrille rundet ihren All-Black-Look ab.

Aktuell ist die "Let You Love Me"-Interpretin ganz schön viel am Reisen. Wie das Onlineportal berichtet, jettet Rita derzeit viel zwischen Neuseeland und Australien. Zuletzt war sie vor allem in Neuseeland unterwegs, wo sie mit ihrem Ehemann Taika Waititi (48) ein wenig das Land erkundet hat. Unter anderem nahm sie ihre Fans via Instagram mit an das Set von "Der Hobbit". Zu den Beiträgen schrieb sie: "Schaut, wie ich mein bestes Leben leben. Alles war von vorne bis hinten super-süß!"

Seit Jahren nun ist die Sängerin nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Ihren ganz großen Durchbruch schaffte sie 2012 mit ihrer Single "Hot Right Now" und landete danach unter anderem mit Hits wie "I Will Never Let You Down", "For You" und "Your Song" in den Charts. Aber auch im TV war die Beauty seitdem öfter zu sehen: Unter anderem war sie schon Coach beim britischen und beim australischen The Voice.

Instagram / ritaora Rita Ora am Set von "Der Hobbit", April 2024

Raw Image LTD / MEGA Rita Ora bei der Party der Vogue, November 2023

