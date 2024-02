Wilder Look: Rita Ora präsentiert ihre neue Kurzhaarfrisur!

Rita Ora (33) hatte Lust auf Veränderung! Die Sängerin ist seit Jahren ein Star in der Musikbranche. Mit Songs wie "Lonely Together" und "For You" hat sie es schon häufig in die Charts geschafft. Dabei kannte man sie meist mit langen blonden Haaren, die sie mal gelockt und mal glatt stylte. Nun hat sie sich total verändert: Rita hat jetzt einen Bob!

Die Musikerin teilte ihre neue Frisur mit ihren Followern auf Instagram. Sie trägt jetzt einen wilden, kinnlangen Bob mit einem geschwungenen Pony. Außerdem sind ihre Haare nun etwas dunkler, mit blonden Strähnchen. Zu dem Foto schreibt Rita: "Manchmal muss man sich im Leben von Dingen trennen, die einem nichts nützen." Diese Beschreibung erweckt den Anschein, als hätte die neue Frisur eine tiefere Bedeutung. Wen will die Sängerin aus ihrem Leben streichen?

Ehemann Taika Waititi (48) scheint sich keine Sorgen machen zu müssen: Am Valentinstag postete Rita noch eine süße Liebeserklärung für den Neuseeländer. Die Sängerin und der Schauspieler hatten 2022 ganz privat mit nur acht Gästen geheiratet. Lange hatten sie die Trauung geheim gehalten, bis die Britin die Neuigkeit in einer Radioshow ausplauderte.

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora im Jahr 2015

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Mai 2023 in New York City

