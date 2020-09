Süße Schwangerschaftsnews von Lesley Murphy (33)! 2013 versuchte der Reality-TV-Star, in der US-amerikanischen Version von Der Bachelor das Herz des Rosenverteilers Sean Lowe (36) zu erobern. Obwohl ihr Vorhaben damals scheiterte, könnte sie heute offenbar kaum glücklicher sein. Mit ihrem Partner Alex Kavanagh hat die Beauty wohl ihren persönlichen Mr. Right gefunden. Die beiden sind sogar bereits verlobt und heben ihr Liebesglück jetzt auf die nächste Ebene: Lesley und Alex bekommen ihr erstes Baby!

Auf Instagram verkündete das TV-Sternchen die aufregenden Neuigkeiten. Zum Kulthit "Be My Baby" von The Ronettes legte sie mit ihrem Verlobten in einem Video ein Tänzchen ein. Sanft küsst Alex den Bauch der Schwangeren, während sie sich an ihren Liebsten schmiegt. "Baby Kavanagh ist 2021 im Anflug", schrieb die werdende Mutter unter ihren Beitrag.

"Alex und ich können nicht aufgeregter sein, unsere kleine Familie zu gründen", freute sich die Blondine riesig auf ihren Nachwuchs. Auch der werdende Papa ließ es sich nicht nehmen, seine Vorfreude auf sein Baby in Worte zu fassen. "Du wirst die unglaublichste Mutter, meine Liebe", widmete Alex Lesley liebevolle Worte. Er könne es kaum erwarten, Vater zu werden, zeigte er sich begeistert.

Anzeige

Instagram / lesleyannemurphy Lesley Murphy und Alex Kavanagh, 2020

Anzeige

Instagram / lesleyannemurphy Lesley Murphy, US-amerikanische TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / lesleyannemurphy Alex Kavanagh und Lesley Murphy im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de