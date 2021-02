Tolle Baby-News von Lesley Murphy (33)! Im September gab die ehemalige US-Bachelor-Kandidatin ihre erste Schwangerschaft bekannt. Kurze Zeit später verriet die Blondine auch das Geschlecht ihres Kindes: Sie und ihr Partner Alex Kavanagh bekommen ein Mädchen. Am Freitag noch ließ Lesley aus dem Kreißsaal von sich hören, nachdem ihre Wehen eingesetzt hatten. Nun ist die Familie zu dritt: Ihre Tochter ist da!

Das gab die frischgebackene Mutter auf Instagram bekannt. "Baby Girl Kavanagh ist da! Sie ist gesund und wunderschön, und wir sind mit purem Staunen und Ehrfurcht erfüllt, bei ihr zu sein", schrieb die 33-Jährige in ihrer Story und bedankte sich bei ihren Followern fürs Mitfiebern. Nun steht der Familie erst einmal eine kuschelige Kennlernzeit bevor. "Mama und Papa geht es erstaunlich gut, sie brauchen nur etwas Ruhe. Ich kann es kaum erwarten, euch bald auf den neuesten Stand zu bringen", beendete Lesley ihren Post.

Allzu lange wird es wohl nicht dauern, bis die TV-Bekanntheit ihren Fans ein Update gibt. Ihre ganze Schwangerschaft hatte sie intensiv mit ihrer Community geteilt – bis zuletzt. Zu einem Foto von sich am Wehen-Schreiber, das wenige Stunden vor der Geburt entstanden sein dürfte, schrieb sie: "Es musste natürlich am eisigsten Tag des Jahres passieren, als unsere Einfahrt beschloss, zuzufrieren. [...] Das war so klar, los geht's!"

Instagram / lesleyannemurphy Lesley Murphy und Alex Kavanagh, 2020

Instagram / lesleyannemurphy Alex Kavanagh und Lesley Murphy im August 2020

Instagram / lesleyannemurphy Lesley Murphy, Februar 2021

