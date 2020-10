Jamie Otis durchlebt eine Sexflaute! Mitte Mai wurden die Married at First Sight-Kandidatin und ihr Mann Doug Hehner zum zweiten Mal Eltern. Söhnchen Hayes kam vollkommen gesund zur Welt und ist ein echtes Wunschkind. Doch Jamie fiel nach der Geburt in ein Loch – sie hat mit postnatalen Depressionen zu kämpfen und gab nun ehrlich bekannt: Sie verspüre auch vier Monate nach der Geburt noch keine Lust auf Sex.

In ihrem Podcast Hot Marriage. Cool Parents. plauderte das Paar offen über die aktuellen Probleme im Bett. "Ich fühle mich nicht danach, Sex zu haben, weil ich verdammt noch mal deprimiert bin", stellte Jamie ungeschönt fest. "Ich fühle mich nicht sexy, ich fühle mich nicht heiß. Ich bin besorgt, ich bin unsicher", erklärte sie ihr momentanes Empfinden. "Also, ihr liegt richtig: Ich lasse ihn nicht ran. Aber es ist nicht, weil ich meinen Mann nicht immens lieben würde und es ist nicht, weil ich ihn nicht attraktiv finde", führte sie weiter aus. Sie empfinde sich vielmehr selbst nicht mehr als attraktiv.

Eine eingeschlafene Libido sei für die 34-Jährige selbst etwas komplett Neues: "Ich fühle mich wie eine komplett andere Person, nachdem das Baby auf die Welt gekommen ist." Das sei zwar nach der Geburt von Tochter Henley Grace ganz ähnlich gewesen – mit dem Liebesakt hätten sie aber keinesfalls mehrere Monate gewartet. "Dieses Mal fühlt es sich an wie Ewigkeiten. Ich bin schüchtern und ängstlich. Ich hatte auch nicht diese postnatalen Depressionen nach Gracie. Ich kann die Art, wie ich mich fühle, nicht erklären, aber ich versuche daran zu arbeiten", zog sie ihr Fazit.

Anzeige

Instagram / jamienotis Jamie Otis mit ihrem Sohn Hendrix

Anzeige

Getty Images Doug Hehner und Jamie Otis

Anzeige

Instagram / jamienotis Jamie Otis, Doug Hehner und ihre beiden Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de