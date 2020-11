Traurige Nachrichten aus den USA. Die Rapperin Braxton "Brax" Baker ist mit nur 21 Jahren verstorben. Mit ihrem Mixtape "Verse(atility)" wurde die Künstlerin im Jahre 2017 bekannt. Als Influencerin erreichte sie eine Community von 107.000 Leuten. Am vergangenen Donnerstag bestätigte ihre Mutter Letricia Loftin Russell nun den Tod der jungen Frau – mit einem herzzerreißenden Beitrag in den sozialen Netzwerken.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die trauernde Mama ein Video mit Kinderbildern und einem Interview der Verstorbenen. Dazu schreibt sie: "Unser Engel Braxton B. Baker ist aufgestiegen. Als sie von uns gegangen ist, lag sie friedlich da. Sie hatte keine Kratzer und keine blauen Flecken. Ihr Wesen war sowohl von innen und außen rein. Es war eine spirituelle Befreiung für sie. Gott hat den Engel zu sich geholt, den er uns geliehen hatte." Die Todesursache wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Vor ihrem Tod arbeitete Braxton an zwei Alben und drei Romanen, wie ihre Mutter in dem Post außerdem erklärte. Über ihre Kunst sagte die Rapperin: "Ich übermittle die Nachricht Gottes. Ich bin hier, aber es geht viel weiter über mich hinaus. Meine Ziele sind viel viel größer als ich." Zuletzt hatte die Musikerin außerdem an einer eigenen Fashion-Marke gearbeitet.

Instagram / dykebrax Braxton "Brax" Baker

Instagram / dykebrax Die Influencerin Braxton Baker

Instagram / dykebrax Die Rapperin Brax

