Startet diese Wrestlerin jetzt in Hollywood durch? Normalerweise feiert Sasha Banks (28) als WWE-Superstar in der Welt der beliebten Schaukampf-Sportart große Erfolge. Im Ring macht der taffen Lady so schnell keiner etwas vor. So trägt sie unter anderem derzeit den Titel des amtierenden SmackDown Women’s Champion. Doch jetzt betritt die US-Amerikanerin völlig neues Terrain: Sie spielt ihre erste Rolle im Star Wars Spin-off "The Mandalorian"! Im Promiflash-Interview sprach Sasha über ihre Pläne, die Filmwelt zu erobern!

"Es ist mittlerweile viel einfacher geworden, vom Wrestling zur Schauspielerei zu kommen", erzählte die Sportlerin gegenüber Promiflash. Dafür sei sie sehr dankbar, denn neben einer Wrestling-Karriere sei es immer ihr Traum gewesen, eines Tages in Filmen mitzuspielen. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute endlich sehen, wen ich in 'The Mandalorian' spiele. Ich bin so aufgeregt, Teil des Star-Wars-Universums zu sein", freute sich die 28-Jährige.

Näheres dürfe sie jedoch nicht über ihren Charakter verraten. Dieser wird bald in den weiteren Folgen der zweiten Staffel der Serie auftauchen. Sasha dürfte also einen ähnlichen Werdegang anstreben wie Dwayne "The Rock" Johnson (48), dem auch als einstiger Wrestler der Durchbruch in Hollywood gelang. Ob der Jumanji-Darsteller deshalb ein Vorbild für die Beauty ist? "Er ist zwar ein Vorbild, aber bald werde ICH sein Vorbild", witzelte Sasha und zeigte sich super selbstbewusst.

