Nach acht Jahren Ehe: Sasha Banks reicht Scheidung ein!

Viele Jahre ging Wrestling-Star Sasha Banks (32) – auch bekannt als Mercedes Moné – Seite an Seite mit ihrem Ehemann Sarath Ton durchs Leben. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, ist damit nun Schluss: Die AEW-Athletin reichte am vergangenen Dienstag in Florida die Scheidung ein und beendete damit offiziell die achtjährige Ehe! Genauere Gründe für das Liebesaus sind aktuell noch nicht bekannt.

Sasha und Sarath lernten sich bereits im Jahr 2010 kennen, nach sechs Jahren Beziehung gaben sich die beiden Wrestler das Jawort. Aus dem engeren Freundeskreis der Verflossenen heißt es, dass es nach der Trennung keinen Rosenkrieg gegeben habe – die Quellen bestätigten gegenüber dem Magazin, dass die Situation zwischen der 32-Jährigen und ihrem neun Jahre älteren Ex-Partner nie "böse" geworden sei. Die beiden sollen nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben.

In ihrer langjährigen Beziehung war der 41-Jährige während ihrer Wrestling-Laufbahn stets an Sashas Seite. Mittlerweile verbucht die US-Amerikanerin eine Menge großer Erfolge – das war aber nicht immer der Fall. Im Interview mit Promiflash offenbarte die selbstbewusste Frau, wie hart es zu Beginn ihrer Karriere war: "Ich war als Kind sehr schüchtern, deswegen war es sehr hart für mich, das einzige Mädchen im Wrestling-Camp zu sein." Davon habe sie sich aber nie unterkriegen lassen: "Je mehr mir die Leute sagten, dass ich es im Wrestling nicht schaffen werde, desto lauter wurde ich – und desto mehr tat ich für meinen Traum."

Anzeige Anzeige

Instagram / iammikaze Sarath Ton, Ex-Partner von Wrestlerin Sasha Banks

Anzeige Anzeige

Getty Images Sasha Banks, Wrestlerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Sasha sich bald öffentlich zu den Gründen des Ehe-Aus äußern wird? Ja, ich glaube schon. Nein, ich denke, sie hält das privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de