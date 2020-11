Große Trauer um Maud Hansson! 1956 legte die gebürtige Stockholmerin mit "Tarps Elin" ihr Schauspieldebüt hin und wirkte daraufhin in mehreren Filmklassikern des Regisseurs Ingmar Bergman mit. In Deutschland ist die Schwedin vor allem für ihre Rolle der unbeholfenen Magd Lina in der erfolgreichen Verfilmung von Astrid Lindgrens (✝94) Kinderbuchreihe "Michel aus Lönneberga" bekannt. Nun ist Maud im Alter von 82 Jahren verstorben.

Wie der Berliner Kurier jetzt berichtet, wurde auf Mauds Tod mit einem Monat Verspätung in den Lübecker Nachrichten aufmerksam gemacht. Sie starb am 1. Oktober und wird nicht nur ihrer Familie, sondern auch zahlreichen Fans in Erinnerung bleiben. Mit ihrer komödiantischen Rolle in "Michel aus Lönneberga" schaffte sie es immer wieder, ein großes Publikum zum Lachen zu bringen.

Nach ihrem Tod beschrieb Jan Göransson, Pressemanager am schwedischen Filminstitut, ihr Schauspieltalent. Er sprach von einer "ganz eigenen Leuchtkraft", die Maud gehabt habe und die sie in zahlreichen Filmproduktionen unter Beweis stellen konnte. Ihr Talent habe unbedingt von der Kamera eingefangen werden müssen.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Jan Ohlsson als Michel (Mitte) in "Michel in der Suppenschüssel", 1971

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Jan Ohlsson als Michel aus Lönneberga

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Michel aus Lönneberga

Anzeige



