Alljährlich zu Weihnachten nimmt Michel aus Lönneberga (gespielt von Jan Ohlsson, 57) Jung und Alt mit auf seine Abenteuer auf dem Katthult-Hof in Småland! Der neugierige Schwede, der aus der Feder der legendären Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (✝94) stammt, hat den Kopf stets voller Flausen und treibt seine Familie immer wieder in den Wahnsinn. Mit seinen lustigen Streichen erobert er die Herzen der Zuschauer schon seit Jahrzehnten. Doch wie sieht eigentlich der Mann aus, der die Rolle des berühmten Lausbuben mit Leben füllte – und was ist aus ihm geworden?

Dank der dreiteiligen Fernsehfilm-Serie "Immer dieser Michel" erlangte Jan als Neunjähriger internationalen Ruhm – mittlerweile ist er 57 Jahre alt und hat die Schauspielerei komplett an den Nagel gehängt. Zwar hatte er 1977 noch in den Filmen "Terror of Frankenstein" und ein Jahr später in "Dante – Beware of Shark" mitgespielt, entschied sich dann aber für ein Kontrastprogramm. Er arbeitet heute als Systemtechniker in einer Computerfirma! Wie Stern berichtete, wolle er mit seiner Parade-Rolle, die ihn zum absoluten Publikumsliebling machte, nichts mehr am Hut haben.

Laut IMDb ist der IT-Spezialist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in seiner Geburtsstadt Uppsala. Anfragen für Interviews oder TV-Auftritte lehne er grundsätzlich ab. Jans strohblonde Mähne ist mittlerweile einem deutlichen Silberglanz gewichen – Michels Topfschnitt ist er aber treu geblieben. Hättet ihr ihn wiedererkannt? Stimmt ab!

United Archives GmbH Jan Ohlsson als Michel aus Lönneberga

