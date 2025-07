Fans kaufen Ismet und Kader Loth die Liebeskrise nicht ab

Ismet Atli (54) und Kader Loth (52) stehen derzeit im Zentrum heftiger Spekulationen rund um ihre angebliche Ehekrise. Der Unternehmer und der Reality-TV-Star sollen sich laut eigenen Aussagen in einer schwierigen Phase befinden, doch nicht alle Fans scheinen ihnen das abzunehmen. Unter einem Beitrag von Promiflash häufen sich Kommentare, die die Authentizität der Krise infrage stellen. Einige User behaupten: "Das glaube ich gar nicht, war in letzter Zeit nur etwas ruhig... Da braucht es ein bisschen PR."

Andere wittern eine reine Inszenierung und spekulieren sogar über potenzielle Gründe für eine solche Darstellung. Besonders häufig wird der Verdacht geäußert, dass die Krise von Ismet und Kader in Wahrheit gar nicht echt sei, sondern vielmehr als Sprungbrett für neue TV-Projekte dienen könnte. "Na ja, die Dreharbeiten von Prominent getrennt fangen ja bald wieder an…", wird in den sozialen Netzwerken gemutmaßt. Ob die beiden tatsächlich alles inszeniert haben oder ob sie schlichtweg mit ernsthaften Problemen zu kämpfen haben, bleibt offen.

Gegenüber Promiflash ging Isi erst kürzlich weiter ins Detail und sprach offen über die aktuelle Situation. "Wir gehen uns jetzt ein bisschen aus dem Weg. Das tut ganz gut", erklärte der Unternehmer beim Event Howdy Honey von Hej Mates in Berlin. Er gab zu, derzeit allein unterwegs zu sein und sich sogar als "Single" zu fühlen. Die Reality-TV-Darstellerin ist derweil in ein neues TV-Format eingebunden. Wie es mit der Ehe weitergeht, ließ Ismet vorerst offen und meinte nur: "Mal schauen, was die Zukunft so mitbringt."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars