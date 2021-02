Brandi Redmond kann endlich Baby Nummer vier in ihren Armen halten. Die Real Housewives of Dallas-Darstellerin musste zunächst jedoch vor einigen Monaten einen schweren Verlust verkraften: Ihre Schwiegermutter Jill war im Oktober bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Neben dieser tragischen Nachricht konnte Brandi im selben Monat aber auch eine schöne Neuigkeit verkünden: Sie ist erneut schwanger geworden. Jetzt wurde die 42-Jährige zum vierten Mal Mutter – und zwar am Geburtstag ihrer verstorbenen Schwiegermutter.

Das verriet die Reality-TV-Bekanntheit jetzt im People-Interview: "Wir sind überglücklich und fühlen uns gesegnet, dass unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt hat. Brilynn wurde am Geburtstag ihrer verstorbenen Großmutter geboren, die wir sehr vermissen." Ihr Töchterchen heißt mit vollständigem Namen Brilynn Mari Redmond und macht ihre Eltern bereits jetzt sehr glücklich: "Brilynn hat uns so viel Liebe gebracht und unsere Familie vervollständigt", erklärte Brandi.

Weitere Details zur Geburt oder zu ihrem jüngsten Familienmitglied haben Brandi und ihr Mann Bryan bisher noch nicht verraten. Die beiden Realitystars sind bereits Eltern der elfjährigen Brooklyn, der neunjährigen Brinkley und des zweijährigen Bruin.

Instagram / girlisleptinmymakeup Brandi Redmonds Töchter Brooklyn, Brinkley sowie ihre Schwiegermutter Jill Marie

Instagram / brandiredmond Brandi Redmond im Januar 2021

Instagram / brandiredmond Brandi und Bryan Redmond

