Die vergangenen Wochen waren für Brandi Redmond und ihre Familie alles andere als leicht: Anfang Oktober hatte die Real Housewives of Dallas-Darstellerin bekannt gegeben, dass ihre Schwiegermutter Jill bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Auch Brandis Tochter Brinkley saß mit im Auto – sie hat jedoch überlebt. Brandi und ihr Mann Bryan sind dankbar, dass es ihrem kleinen Mädchen den Umständen entsprechend gut geht und haben jetzt sogar noch ein weiteres Wunder zu vermelden: Sie werden wieder Eltern.

Dass ihre Familie wächst, verkündet die werdende Mama auf ihrer Instagram-Seite. Auf einem Foto sieht man drei Kürbisse, auf dem die Geburtsjahre ihrer Kinder geschrieben stehen. Ein vierter gesellt sich mit der Aufschrift "2021" noch dazu und macht die Reihe damit komplett. "Gott arbeitet auf mysteriöse Weise und wir sind so dankbar für seine Gnade und Herrlichkeit. Du weißt nie, was sein Plan ist, aber wir wissen, dass er uns an die Hand nimmt", schreibt Brandi dazu.

Die 42-Jährige ist überwältigt, dass gerade jetzt ihre Familie wächst. "Wir müssen für die kommende Weihnachtszeit sehr dankbar sein und möchten uns bei euch allen für eure Gebete, eure Liebe und eure Unterstützung bedanken", hält sie abschließend fest. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft gibt sie bislang allerdings noch nicht preis.

Anzeige

Getty Images Brandi Redmond im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / girlisleptinmymakeup Brandi Redmonds Töchter Brooklyn, Brinkley sowie ihre Schwiegermutter Jill Marie

Anzeige

Instagram / brandiredmond Brandi und Bryan Redmond

Anzeige

Wollt ihr mehr über Brandis Schwangerschaft erfahren? Ja, unbedingt! Nö! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de