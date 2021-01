Brandi Redmond ist ganz offensichtlich in freudiger Erwartung! Das vergangene Jahr war für die Real Housewives of Dallas-Darstellerin allerdings gar nicht leicht. Anfang Oktober 2020 gab die 42-Jährige bekannt, dass ihre Schwiegermutter bei einem Autounfall, bei dem Brandis neunjährige Tochter Brinkley mit im Auto saß, ums Leben gekommen ist. Nur wenige Wochen später gab es bei der Familie Redmond aber wieder einen Lichtblick: Brandi und ihr Ehemann Bryan verkündeten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Jetzt gab die Dreifachmama ein erstes Babybauch-Update!

Zu einem Spiegel-Selfie in einem beigefarbenen Kuschel-Zweiteiler, der ihre mittlerweile ziemlich runde Körpermitte freilegt, schrieb Brandi auf Instagram: "Da ich die letzten fünf Jahre meines Lebens mit euch geteilt habe, konnte ich es kaum erwarten, endlich meinen Babybauch mit euch zu teilen." Aber auch an ihre Follower richtete die Beauty ein paar rührende Zeilen und bedankte sich mit ihrem Social-Media-Beitrag für die Unterstützung ihrer Community in den vergangenen Jahren. Trotz aller Umstände, die aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation herrschen, würde sie ihren Fans einen schönen Start ins Jahr 2021 wünschen, erklärte sie unter dem Schnappschuss.

Bei ihren Anhängern auf der Plattform scheinen Brandis erstes Foto mit sichtbarer Kugel und die dazu von ihr verfassten Worten auf jeden Fall ziemlich gut anzukommen: "Dieser Post hat mich zum Weinen gebracht. So schön geschrieben" oder "Du siehst atemberaubend aus", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Beitrag.

