Trauer im Hause Redmond: Familienoberhaupt Jill Marie Redmond ist tot. Die Schwiegermutter von Brandi Redmond kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein wahrhaftiger Schock für den Real Housewives of Dallas-Star und dessen Familie. Doch inmitten der Tragödie einerseits wurden die Redmonds andererseits vom Schicksal verschont: Schließlich saß auch Brandis Tochter und somit Jill Maries Enkelin zum Zeitpunkt des tödlichen Crashs im Auto – und hat überlebt!

Die Todesmeldung verkündet Brandi am Samstag schweren Herzens via Instagram. Sie bittet ihre 455.000 Follower auf, für ihre verstorbene Schwiegermutter zu beten. Gleichzeitig beteuert die Reality-TV-Darstellerin, wie unendlich verbunden sie Gott sei, dass ihre neunjährige Tochter Brinkley Glück im Unglück hatte. "Der Herr hat sie beschützt. Mit ihm an seiner Seite wird ihre Seele heilen und sie wird diese Tragödie verarbeiten", schreibt Brandi.

Die aktuellen Stunden stellen für die 42-Jährige ein Wechselbad der Gefühle dar. Zwar schmerze der Verlust ihrer geliebten Schwiegermutter zutiefst, gleichzeitig sei sie einfach nur dankbar, dass Brinkley noch am Leben ist. Ihre Tochter feierte erst vor einer Woche ihren neunten Geburtstag, zu dem ihr Brandi einen rührenden Post widmete und betonte: "Du bist mein Sonnenschein. Ich liebe dich so so so sehr."

Instagram / girlisleptinmymakeup Brandi Redmonds Töchter Brooklyn, Brinkley sowie ihre Schwiegermutter Jill Marie

Instagram / brandiredmond Brinkley und Brandi Redmond im Januar 2020

Instagram / brandiredmond Brandi Redmonds Töchter Brinkley und Brooklyn im Mai 2020

