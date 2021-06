Jetzt wird gefeiert! Im vergangenen Herbst verkündeten Prinz Philippos von Griechenland (35) und seine Partnerin Nina Flohr ihre Verlobung. Nur wenige Monate später machten sie bereits Nägel mit Köpfen und gaben sich bei einer kleinen Zeremonie im engsten Kreis das Jawort. Aufgrund der Gesundheitslage konnten damals nur die Väter des Brautpaars den Liebesschwur in St. Moritz hautnah verfolgen – mit den übrigen Freunden und Familienmitgliedern sollte eine große Feier nachgeholt werden. Und das ist jetzt offenbar passiert: Philippos und Nina schmissen eine Hochzeitsparty.

Das Paar feierte das Eheversprechen in dem traumhaften Landhaus Stibbington House im englischen Cambridgeshire. Das Anwesen gehört seinen guten Freunden Tom Naylor-Leyland und dessen Frau Alice, die auf Instagram ein paar Einblicke in die gemütliche Runde teilte. In einem beigefarbenen, bodenlangen Kleid posiert Nina auf einem der Fotos neben ihren Freundinnen – auf einem anderen neben ihrem Ehemann, der in einen schicken schwarzen Anzug geschlüpft war. Auch eine XXL-Hochzeitstorte gab es für die Eheleute, die die beiden an der edel geschmückten Festtagstafel anschneiden durften.

Um eine ganz offizielle Hochzeitsfeier hat es sich dabei aber offenbar nicht gehandelt. Philippos' Frau betonte in ihrer Social-Media-Story, dass sie lediglich eine "glückliche Zeit" mit ihren Freunden verbracht hätten, die bei der Trauung im Winter nicht dabei sein durften.

Instagram / mrsalice Die Hochzeitstafel von Prinz Philippos und Nina Flohr

Instagram / mrsalice Prinz Philippos von Griechenland und seine Frau Nina

Instagram / ninaflohr Prinz Philippos und seine Frau Nina Nastassja Flohr

