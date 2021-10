Was für ein royales Mega-Event in Athen! Prinz Philippos von Griechenland (35) und die Schweizer Milliardärstochter Nina Nastassja Flohr hatten schon Ende 2020 standesamtlich geheiratet. Diesen Sommer im Juni feierte das Paar eine etwas größere Hochzeitsparty in Großbritannien. Doch anscheinend hatten die beiden noch nicht genug vom Heiraten! Dieses Wochenende gaben sich Philippos und Nina im Kreise ihrer royalen Verwandten in Griechenland noch einmal das Jawort – jetzt gibt es auch die ersten Bilder!

Die orthodoxe Trauung fand in der Kathedrale von Athen statt. Nina strahlte in ihrem Brautkleid mit einer langen Schleppe – bei den Hochzeitsfeierlichkeiten im Sommer hatte sie ein schlichtes Kleid getragen. Und wer war zu diesen Fest geladen? Zum Beispiel zollten die Tanten des Bräutigams – Königin Sofia (82) von Spanien und Prinzessin Benedikte zu Dänemark (77) – dem Paar ihren Tribut. Doch nicht nur die Verwandten aus Spanien und Dänemark waren zu der Hochzeit angereist!

Das britische Königshaus wurde von Prinzessin Eugenie (31) und deren Schwester Beatrice (33) vertreten. Letztere strahlte an der Seite ihres Ehemanns Edoardo Mapelli Mozzi (37). Die beiden wurden erst vor wenigen Wochen Eltern – ihre erste gemeinsame Tochter trägt den klangvollen Namen Sienna Elizabeth. Ob die Kleine mit nach Griechenland gereist war, ist derweil unklar – auf den Hochzeitsfotos ist sie zumindest nirgends zu erkennen.

Royal Press Europe Prinz Philippos und Nina Nastassja Flohr mit ihren Familien

ZUMAPRESS.com Prinzessin Benedikte von Dänemark und Königin Sofia von Spanien in Athen, Oktober 2021

Royal Press Europe Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Edoardo Mapelli Mozzi in Athen, Oktober 2021

