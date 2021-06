Schöne Nachrichten aus dem "Love, Simon"-Universum! Im Jahr 2018 eroberte das romantische Comedy-Drama, das auf dem Roman "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda" basiert, die Kinoleinwände. Der süße Streifen mit Netflix-Star Katherine Langford (25) erzählt die Geschichte des schwulen Teenagers Simon (Nick Robinson, 26), der sich in der High School outet und in einen Mitschüler verliebt. Seine beste Freundin Abby unterstützt ihn in dieser aufregenden Zeit. Besonders passend, denn: Rund drei Jahre nach dem Erscheinen von "Love, Simon" feiert Abby-Darstellerin Alexandra Shipp (29) jetzt ihr Coming-out!

Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein nachdenkliches Selfie von sich – in die Bildunterschrift setzte sie einige Regenbogen-Emojis sowie diesen emotionalen Text: "Ich habe mich nicht geoutet, bis ich 28 war – obwohl ich nichts von Bedauern halte, ist das jetzt für mich definitiv das erste Mal der Fall. Ich habe es einfach immer wieder geleugnet, geleugnet, geleugnet", erklärt Alexandra. "Ich habe nicht nur mit meiner Sexualität gekämpft, sondern auch mit meiner Weiblichkeit. Ich hatte Angst, dass ich damit viel zu spät dran bin... So viel Angst." Umso stolzer sei die US-Amerikanerin nun auf ihr Coming-out.

"Heute bin ich so glücklich, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Ich kann jetzt genau die sein, die ich sein will – und das jeden verdammten Tag", freut sich die 29-Jährige. Heute weiß Alexandra: "Es gibt viele Menschen, die mich lieben, und ich habe so großes Glück und bin so dankbar. Ich leugne nichts mehr, ich habe keine Angst mehr [...] und ich bin stolz darauf, wer ich bin!" Auch ihre Fans und Freunde sind mächtig stolz auf die Beauty: Alexandra bekommt in den Kommentaren bereits mächtig Zuspruch. Darunter auch von Stars wie Vanessa Hudgens (32).

Anzeige

Getty Images Alexandra Shipp auf der New York Fashion Week, 2020

Anzeige

Instagram / alexandrashipppp Alexandra Shipp bekannt aus "Love, Simon"

Anzeige

Instagram / alexandrashipppp Alexandra Shipp, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de