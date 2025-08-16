Kindheitstraum geplatzt: GZSZ lehnte Isi Glück ab

Isi Glück, bekannt als Ballermann-Sängerin, hatte einst einen großen Traum: eine Rolle in der erfolgreichen RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu ergattern. Im Jahr 2013 wagte die damals 24-Jährige den Schritt und bewarb sich per E-Mail bei der Kultserie. Tatsächlich bekam sie eine Einladung zum Casting und durfte ihr Talent persönlich präsentieren. Doch dann folgte die Enttäuschung: Ihre Schauspielreise endete nach dem Vorsprechen. "Ich war einmal persönlich da und das war’s dann", enthüllte die Sängerin nun im Gespräch mit RTL.

Ihr Kindheitstraum, als Darstellerin bei GZSZ mitwirken zu können, platzte somit. Für welche Rolle Isi damals vorgesprochen hat, blieb ein gut gehütetes Geheimnis der Ballermann-Künstlerin. Obwohl sie nicht als Schauspielerin in der Kultserie Fuß fassen konnte, hat die 34-Jährige ihre Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Stattdessen verfolgt sie mittlerweile einen anderen Plan: einen Auftritt im Mauerwerk, dem legendären Club aus der Serie, wo schon Stars wie Wincent Weiss (32) oder Ed Sheeran (34) aufgetreten sind. Eine kleine Nebenrolle als Musik-Act könnte ihren Traum zumindest in einer anderen Form wahr werden lassen.

Isi, die durch ihre Auftritte auf Mallorca und Hits wie "Joana" bekannt wurde, scheint die GZSZ-Absage mit viel Elan weggesteckt zu haben. Ihre Leidenschaft für die Serie reicht jedoch bis in ihre Jugend zurück, als sie davon träumte, eine der Geschichten des Serien-Universums selbst mitzugestalten. Trotz ihres Erfolges als Schlagersängerin bleibt die Verbindung zu der beliebten Soap etwas Besonderes. Ob sie ihren Plan, im Mauerwerk aufzutreten, verwirklichen kann, bleibt abzuwarten – vielleicht fügt sich ja das Schicksal eines Tages zu ihren Gunsten.

Isabel Glück im August 2021

Isi Glück, Schlagersängerin

Isi Glück, Sängerin