Abgedreht: Dann startet die "Nobody Wants This"-Staffel zwei

Die erfolgreiche Netflix-Serie "Nobody Wants This" steht in den Startlöchern für ihre zweite Staffel! Am 23. Oktober 2025 starten die neuen Folgen, in denen Kristen Bell (45) und Adam Brody (45) erneut als Joanne und Noah zu sehen sind. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der Podcast-Moderatorin und dem Rabbi begeisterte schon in der ersten Staffel Millionen von Zuschauern weltweit. Die ersten von Netflix veröffentlichten Bilder versprechen verliebte Szenen und neue Herausforderungen.

Mit dabei sind auch alte Bekannte wie Joannes Schwester Morgan und die Fans dürfen sich wieder auf einen Mix aus Romantik und Humor freuen. Staffel zwei bringt nicht nur die alten Stars zurück, sondern auch neue Gesichter: Leighton Meester (39), bekannt aus Gossip Girl, stößt in der Rolle von Abby, Joannes ehemaliger Erzfeindin aus Schulzeiten, zum Cast. Besonders spannend für Fans – Leighton ist im wahren Leben mit Adam Brody verheiratet. Ihre Rolle als Instagram-Mama-Influencerin könnte für zusätzlichen Zündstoff in der Geschichte sorgen.

Kristen und Adam brachten in der ersten Staffel die Fanherzen zum Schmelzen. Ein ganz besonderes Highlight war laut Kristen die berühmte Kuss-Szene zwischen Joanne und Noah. Bei den SAG-Awards vor einigen Monaten erzählte die Schauspielerin: "Wie kriegen wir das hin? Mein Bauchgefühl sagte mir, es geht um alles vor dem Kuss, nicht um den Kuss selbst." Adam war es dabei wichtig, keine klischeehafte Filmszene zu drehen. "Ich sagte: 'Hör zu, ich will auch keinen typischen Filmkuss machen, bei dem die Lippen lange geschlossen bleiben. Es soll wirklich so aussehen, als ob ich ihr die Zunge reinstecke', also habe ich meinen Mund extra weit geöffnet."

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles

Erin Simkin/Netflix Kristen Bell in "Nobody Wants This"