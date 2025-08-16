Was für ein Fashion-Statement: A$AP Rocky trägt Riris Anzug

A$AP Rocky (36) hat bei der Premiere seines neuen Projekts "Highest 2 Lowest" in Los Angeles für Aufsehen gesorgt – und das nicht nur mit seinem Auftritt, sondern vor allem mit seiner außergewöhnlichen Kleiderwahl. Der Rapper und Designer entschied sich für einen dunkelblauen Nylonanzug aus der Herbstkollektion 2025 von ERL, dazu eine graue Hemdbluse, eine gepunktete Krawatte von Eli Russell Linnetz und schwarze Lackschuhe. Ein Hingucker waren auch die silbernen Creolen, die er passend zu seiner Rolle als Director bei Ray-Ban perfektionierte. Doch der Clou? Der Look stammt direkt aus dem Kleiderschrank seiner Partnerin Rihanna (37), die genau dieses Outfit bereits zuvor getragen hatte, wie die Vogue berichtet.

Mode scheint im Hause der beiden Superstars keine Grenzen zu kennen. In einem früheren Podcast-Gespräch verriet Rocky, dass Rihanna regelmäßig in seinem Kleiderschrank stöbere und sich seine Stücke leihe. "Manchmal sehe ich sie in einem Interview und denke: 'Moment mal, das ist doch meine Miu Miu-Jacke!'", erzählte er damals scherzhaft. Doch der Kleiderschrank-Diebstahl geht wohl in beide Richtungen. Während Rihanna den ERL-Anzug kürzlich mit einem durchsichtigen Savage X Fenty-BH beim Dinner im Restaurant Giorgio Baldi kombinierte, präsentierte Rocky eine elegantere Version desselben Looks, womit das Paar erneut seinen außergewöhnlichen Modeinstinkt unter Beweis stellte.

Die modebegeisterte Familie, die bereits zwei Söhne hat und bald weiteren Nachwuchs erwartet, setzt in Sachen Fashion regelmäßig neue Maßstäbe. Auf einem ihrer jüngsten Familienausflüge zur Premiere von "Die Schlümpfe" kleidete Rihanna die beiden Jungs in auf sie abgestimmte Outfits von Dior – ein weiteres Beispiel für den kreativen Modegeschmack der Familie. Rihannas Schwangerschaftslooks, ob in lässigem Denim von Issey Miyake oder glamouröser Abendgarderobe, inspirieren weltweit. Gemeinsam schaffen die beiden Stars und ihre Kinder so eine wahre Stil-Symphonie, die sowohl lässig als auch luxuriös ist.

Anzeige Anzeige

Imago A$AP Rocky im August 2025

Anzeige Anzeige

Imago A$AP Rocky, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025