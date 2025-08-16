ProSieben dementiert Ausstiegsklausel von Joko und Klaas

Die Gerüchte um eine mögliche Ausstiegsklausel für Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bei einer Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die Berlusconi-Familie sorgten zuletzt für Aufsehen. Medienberichten zufolge könnte das Moderatoren-Duo im Falle eines Führungswechsels aufgrund einer entsprechenden Klausel ihre Zusammenarbeit mit dem Sender beenden. Doch ProSieben trat nun energisch den Spekulationen entgegen. "Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf", heißt es in einem offiziellen Statement des Unternehmens. Die Fans der beiden können also aufatmen.

Bereits im Frühjahr hatte ProSiebenSat.1 die Verträge mit Joko und Klaas um ganze fünf Jahre verlängert – ein klares Bekenntnis zur langjährigen Zusammenarbeit. Mit Formaten wie Wer stiehlt mir die Show? und Joko & Klaas gegen ProSieben haben die beiden nicht nur zahlreiche Zuschauer begeistert, sondern auch ihren festen Platz als Aushängeschilder des Senders gefestigt. Ein Sprecher des Senders betonte außerdem, dass die beiden Künstler "in den nächsten Jahren viele und vor allem herausragende Shows" moderieren werden. Auf diese Entwicklung, die den Fortbestand beliebter Programme sichert, reagierten Zuschauer und die Social-Media-Community positiv.

Vor wenigen Wochen sorgte eine weitere Nachricht rund um Joko und Klaas für Gesprächsstoff: Ihr langjähriges Erfolgsformat Das Duell um die Welt wurde nach über 13 Jahren abgesetzt. Der Sender bestätigte beim Season-Screening in Hamburg offiziell, dass die anstehende Staffel die letzte sein sollte – eine nähere Erklärung für die Gründe gab es jedoch nicht. Die Show, in der die beiden Moderatoren gemeinsam mit Jeannine Michaelsen (43) für spektakuläre Momente sorgten, galt als Publikumsliebling und hatte Kultstatus erreicht.

Joyn/Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umflauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

IMAGO / Gartner Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2024