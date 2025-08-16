"Größter Wunsch": Sophia Thiels Freund möchte Nachwuchs

Sophia Thiel (30) ist seit einiger Zeit mit ihrem Freund, einem Polizisten aus Berlin, zusammen. Die beiden wohnen schon zusammen und sprechen auch über Nachwuchs. In Xhems Podcast "Zycho" verrät die einstige Fitnessinfluencerin nun: "Der größte Wunsch von meinem Freund ist es, Kinder zu haben." Der Partner der Unternehmerin weiß sogar schon, ob er lieber einen Sohn oder eine Tochter haben würde. "Am liebsten hätte er gerne eine kleine Prinzessin – ein Mädchen", plaudert der Rotschopf aus.

Auch wenn Sophias Mystery Man offenbar schon bereit für Nachwuchs ist, ist das Thema für sie noch nicht vollends geklärt. "Ich habe mich damit noch nicht so sehr befasst", erklärt sie im Podcast. In vorherigen Beziehungen habe sie nie über ein eigenes Kind gesprochen, doch mit ihrem neuen Freund könne sie es sich schon eher vorstellen. Zudem sei Sophias Hormonspirale aufgebraucht, wodurch die Chance, ungeplant schwanger zu werden, besonders hoch ist. "Ich gehe einfach mit dem Flow", schließt die einstige YouTuberin das Thema ab.

Sophia hält ihren Freund weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie hat noch nie ein Foto, auf dem ihr Partner zu erkennen war, im Netz gepostet. Einige Informationen sind aber doch bekannt: Seit etwa einem Jahr gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich auf Tinder kennengelernt hatten. Der Beamte, der aus St. Petersburg stammt, ist schon nach fünf Monaten bei seiner Liebsten eingezogen. Für ein bisschen Abwechslung in ihrem gemeinsamen Alltag wird bald ein Urlaub sorgen. "Im Oktober geht es dann mit meinem Freund nach Schottland", plauderte Sophia kürzlich im Bunte-Interview aus.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

Instagram / sophia.thiel Polaroid-Bilder von Sophia Thiel und einem Mann, Mai 2025

