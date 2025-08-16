"Miami Vibes": Diese Stars begrüßt Kiwi im ZDF-Fernsehgarten

Am kommenden Sonntag, den 17. August 2025, wird es im ZDF-Fernsehgarten sommerlich-heiß: Unter dem Motto "Miami Vibes" entführt Andrea Kiewel (60) die Zuschauer live vom Mainzer Lerchenberg in eine Welt voller Musik, Show und Lifestyle. Mit dabei sind hochkarätige Gäste wie Sängerin Doro, Musiker Skip Martin, die Rockband Bad Loverz sowie die Bands Magic Affair und Night Fever. Das Programm startet wie gewohnt um 12 Uhr und verspricht mit seinem vielfältigen Angebot beste Unterhaltung.

Doch "Miami Vibes" bietet weit mehr als nur musikalische Highlights: Die Zuschauer dürfen sich auch auf spannende Showeinlagen, beeindruckendes Auto-Tuning sowie Beiträge zu Mode und kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Weitere prominente Gäste wie Moderatorin Lina van de Mars (45), Konditorin Cynthia Barcomi, Tänzerin Oana Nechiti (37) und der Künstler René Turrek bereichern die vielfältige Themenwelt der Sendung. Traditionell führt Kiwi in gewohnt fröhlicher Manier durch die zweistündige Liveshow, die einen festen Platz im Sommerprogramm des ZDF hat.

Bei den erwarteten sommerlichen Temperaturen am Sonntag würden sich einige Gäste wohl am liebsten im Fernsehgarten-Pool abkühlen. Ein Gast ging in der Liveshow vergangene Woche unfreiwillig baden – und zwar Starkoch Nelson Müller (46). Beim Kanupolo-Spiel im Fernsehgarten verlor Nelson mitten in der Live-Sendung das Gleichgewicht und landete mitsamt Rettungsweste kopfüber im Pool. Kiwi nahm das Missgeschick mit Humor und witzelte vor laufender Kamera: "Das war eigentlich für mich vorgesehen." Während sich der TV-Koch noch mühsam aus dem Wasser befreite, war das Gelächter im Publikum und im Netz groß.

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im August 2025

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel und Nelson Müller im ZDF-Fernsehgarten, August 2025

