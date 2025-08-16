Gewusst? Adam Sandlers Frau ist in fast jedem seiner Filme

Adam Sandler (58) ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern auch ein echter Familienmensch – und das zeigt sich sogar in seinen Filmen. Fans des Hollywoodstars sind kürzlich auf ein bemerkenswertes Detail in seiner Filmografie gestoßen: Seine Ehefrau Jackie (50) hat laut Daily Mail in mehr als 20 seiner Filme kleinere Rollen gespielt. Ob als Zahnärztin in "50 erste Dates", Lehrerin in "Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme" oder als Frau einer Nebenfigur in "Kindsköpfe" – Jackie ist in vielen Produktionen ihres Mannes zu sehen.

Die Ehe scheint durch Adams häufige Kuss-Szenen auf der Leinwand keinen Schaden zu nehmen – im Gegenteil, seine Frau nimmt die Situationen mit Humor. 2019 verriet Adam in einem Interview mit der Associated Press augenzwinkernd, dass Jackie ihn sogar beim Dreh anfeuert: "Das Einzige, was komisch ist, ist, sie von der Seite rufen zu hören: 'Härter! Härter! Küsse sie fester!'" Offenbar teilt das Paar nicht nur beruflich die Leidenschaft für Filme, sondern auch eine lockere Einstellung zu Hollywoods Anforderungen.

Kennengelernt hatten sich Adam und Jackie 1999 am Set des Films "Big Daddy", in dem Jackie eine Nebenrolle als Kellnerin spielte. Vier Jahre später heirateten sie bei einer beeindruckenden Zeremonie in Malibu. Seither sind sie unzertrennlich und ziehen liebevoll ihre beiden Töchter Sadie und Sunny groß. Fans loben Adam häufig für seine Bescheidenheit und dafür, dass er seinen Erfolg mit seinen Liebsten teilt. Er gehört längst zu den bestverdienenden Stars Hollywoods, doch es scheint, dass sein privates Glück ihm dabei ebenso wichtig ist wie seine Karriere.

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der Premiere von "Adam Sandler: Love You"

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern