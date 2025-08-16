So sieht Willi Wheys "The Ultimate Hype"-Vorbereitung aus

Willi Whey (30) wird am 4. Oktober 2025 beim Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen in den Ring steigen. Im Gespräch mit Promiflash verriet er nun, wie er sich auf den großen Tag vorbereitet. Sein Trainingsplan ist intensiv: "Also ich mache sehr viel Sparring, auch hartes Sparring, viel Technik und vor allem trainiere ich sehr viel Ausdauer." Siegessicher fügte er hinzu, dass er fest auf seine Fähigkeiten vertraue: "Ich kenne es nicht anders, als zu gewinnen." Damit heizt er die Spannung auf das Event mächtig an.

Willi sieht sich selbst klar im Vorteil, wenn es um seine Stärken geht: "Ich habe ein sehr gutes Auge, ich bin schnell und ich habe Power." Wer sein Gegner sein wird, ist zwar noch nicht bekannt, doch der Social-Media-Star wirbt dank seiner Selbstsicherheit schon jetzt um die Gunst der Zuschauer. Seine Fans dürften besonders gespannt darauf sein, wie er sich in dieser ungewohnten Herausforderung schlagen wird. Bisher hat sich Willi durch beeindruckende sportliche Leistungen und seine Präsenz im Netz einen Namen gemacht, der nicht zuletzt für Disziplin und Ausdauer steht.

Der 30-Jährige sorgt immer wieder für Schlagzeilen, nicht nur durch sportliche Leistungen, sondern auch durch sein Privatleben. Als ehemaliger Partner der Fitness-Influencerin Pamela Reif erregte er bereits Aufmerksamkeit; mittlerweile geht er seinen Weg allein. Die Nachricht, dass er bei "The Ultimate Hype" antreten wird, löste außerdem Begeisterung innerhalb und außerhalb der Promiwelt aus. "Niemand weiß, wie er dem Zombie-Chaos entkam – aber alle wissen, wohin er jetzt unterwegs ist. Willi Whey rollt auf zwei Rädern direkt in den Ring", hieß es in der Ankündigung auf Instagram.

Instagram / williwhey Willy Whey, Januar 2025

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024

Instagram / williwhey Willy Whey, Influencer