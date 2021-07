Nun steht es also offiziell fest, wer neben Lukas Podolski (36) in der Das Supertalent-Jury Platz nehmen wird: Am Pult werden außerdem der Modeschöpfer Michael Michalsky (54) und der "Holland's Got Talent"-Star Chantal Janzen sitzen! Das bestätigte RTL am vergangenen Montag in einer offiziellen Pressemitteilung: "Nach Lukas Podolski ist mit Chantal Janzen und Michael Michalsky die neue und vielseitige 'Supertalent'-Jury komplett: Ein Weltfußballer und Volksheld, eine über die holländischen Landesgrenzen hinaus beliebte Allrounderin im Showbereich und ein Stardesigner mit langjähriger Jury-Erfahrung und einem unerschöpflichen Vorrat an Ideen", erklärte der Unterhaltungschef Kai Sturm (60).

